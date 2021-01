vor 34 Min.

Ulreich: HSV-Aufstieg so bedeutend wie Titel mit den Bayern

Torhüter Sven Ulreich will mit dem HSV aufsteigen.

Torwart Sven Ulreich würde einen Bundesliga-Aufstieg mit dem Hamburger SV gleichsetzen mit dem Gewinn der deutschen Fußball-Meisterschaft in der Saison 2017/2018 mit dem FC Bayern.

"Es ist einfach etwas, von dem man seinen Enkelkindern erzählt - dass man damals mit dem HSV aufgestiegen ist", sagte der 32-Jährige im NDR 2-Bundesligashow-Podcast. Es sei eine Auszeichnung, in die Bundesliga zurückzukehren "mit so einem tollen Verein. Das wäre sehr weit oben anzusiedeln."

Ulreich war Anfang Oktober zum Zweitliga-Tabellenführer nach Hamburg gewechselt und wurde sofort Nummer eins. Zuvor war er über fünf Jahre beim FC Bayern zumeist Ersatzmann für Manuel Neuer. Wegen einer langwierigen Verletzung des Nationaltorwarts kam Ulreich in der Saison 2017/18 in 29 Punktspielen zum Einsatz und trug so maßgeblich zum Titel bei.

© dpa-infocom, dpa:210127-99-196744/2 (dpa)

Kader HSV

Trainerteam HSV

Spielplan HSV

Tabelle

NDR 2-Bundesligashow-Podcast

Tweet mit Ulreich-Aussage

Themen folgen