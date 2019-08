vor 36 Min.

VfB Stuttgart verpflichtet Dänen Nartey

Der VfB Stuttgart hat den Dänen Nikolas Nartey vom Fußball-Bundesligisten 1.

FC Köln verpflichtet. Der defensive Mittelfeldspieler unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023, teilte der Zweitligist mit.

Der 19-Jährige soll aber in den kommenden Tagen von den Schwaben noch verliehen werden. Am 2. September endet die Transferperiode. Nartey ist dänischer Nachwuchs-Nationalspieler und hat für die Kölner bisher eine Partie in der Bundesliga sowie eine in der 2. Liga bestritten. Hauptsächlich kam er in der 2. Mannschaft des Clubs in der Regionalliga West zum Einsatz. (dpa)

Kader des VfB Stuttgart

Spielplan des VfB Stuttgart in der 2. Bundesliga

Zu- und Abgänge des VfB Stuttgart

Meldung auf VfB-Website

VfB-Mitteilung zu Nartey

Themen Folgen