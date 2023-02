HSV-Coach Walter hofft auf "Gutes" bei Vuskovic-Verhandlung

Einen Tag vor der mündlichen Verhandlung vor dem DFB-Sportgericht hat sich HSV-Trainer Tim Walter über seinen unter Dopingverdacht stehenden Abwehrspieler Mario Vuskovic geäußert.

"Ich hoffe auf was Gutes für uns und vor allem für den Jungen", sagte der 47-Jährige.

Walter hatte nach eigenen Angaben telefonischen und persönlichen Kontakt zu dem 21-jährigen Kroaten, bei dem in einer A- und B-Probe körperfremdes Erythropoetin (EPO) nachgewiesen worden war. "Was in ihm abgeht, das weiß keiner von uns und das wird auch keiner herausfinden", sagte Walter. "Er muss die Geschichte am meisten mit sich ausmachen. Ich kann nur sagen, dass wir für ihn da sind. Und genauso meine Mannschaft." Vuskovic droht im schlimmsten Fall eine vierjährige Sperre.

Der Tabellenzweite aus Hamburg bestreitet am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) sein Auswärtsspiel bei Hansa Rostock.

(dpa)