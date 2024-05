Relegation zur 2. Liga 2024: Alle Infos zu Termin, Übertragung und Modus

Die Relegation zur 2. Bundesliga 2024 steht an: Infos rund um Termine zu Hin- und Rückspiel, Übertragung im Free-TV und Stream oder den Modus finden Sie hier.

Die Relegation der 2. Liga 2024 besiegelt die Fußball-Saison 23/24. Die Termine für die Spiele stehen fest. Zwei Partien bieten den Mannschaften nach Abschluss der regulären Saison in der 2. Bundesliga und 3. Liga eine letzte Chance, entweder ihre Zugehörigkeit zur 2. Liga zu sichern oder in diese Liga aufzusteigen.

In der Relegation zur 2. Bundesliga treten Jahn Regensburg und Wehen Wiesbaden gegeneinander an. Wiesbaden beendete die Saison in der 2. Bundesliga auf dem 16. Platz und kämpft nun um den Klassenerhalt. Regensburg belegte nach einer starken Saison in der 3. Liga den dritten Platz und strebt den direkten Wiederaufstieg an. Bereits sicher abgestiegen aus der zweithöchsten deutschen Spielklasse sind der VfL Osnabrück und Hansa Rostock. Die Relegationsspiele entscheiden, ob Wiesbaden ebenfalls absteigt oder ob Regensburg sich Münster und Ulm als Aufsteiger anschließt.

Wann werden die Spiele zur Relegation der 2. Liga 2024 ausgetragen? Wie wird die Übertragung organisiert? Sind die Partien auch im Free-TV verfügbar? Wir verraten Ihnen die Antworten hier im Artikel zur Relegation der 2. Liga 2024.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Termine der Relegation zur 2. Bundesliga 2024: Wann spielen Jahn Regensburg und Wehen Wiesbaden?

Am Freitag, dem 24. Mai 2024, findet das Hinspiel der Relegation für die 2. Liga statt. Dabei trifft der Tabellen-Dritte der 3. Liga auf den Tabellen-16. der 2. Bundesliga. Das Spiel beginnt pünktlich um 20.30 Uhr. Das Rückspiel der Relegation ist für Dienstag, den 28. Mai 2024, geplant. Auch die Partie startet um 20.30 Uhr. Hier noch einmal zusammengefasst:

Hinspiel: Freitag, 24. Mai 2024, um 20.30 Uhr

Rückspiel : Dienstag, 28. Mai 2024, um 20.30 Uhr

Das Hinspiel wird im Jahnstadion in Regensburg ausgetragen. Das Rückspiel findet in der BRITA-Arena in Wiesbaden statt, wo der SV Wehen die Regensburger zum entscheidenden Spiel um Aufstieg und Abstieg empfängt.

Relegation zur 2. Liga 2024: Übertragung im Free-TV und Stream?

Die Relegationsspiele können live im Fernsehen verfolgt werden. Die Partien werden wie die zur Bundesliga-Relegation auf Sat.1 und Sky ausgestrahlt. Die Übertragung auf Sat.1 ermöglicht es Fans, Hin- und Rückspiel kostenlos im Free-TV zu sehen. Zudem bietet ran.de die Option für einen Live-Stream online. Hier alles Wichtige zur Übertragung auf einen Blick:

Duell: SSV Jahn Regensburg vs. SV Wehen Wiesbaden , Relegation zur 2. Bundesliga 2024

SSV vs. , zur 2. Bundesliga 2024 Termine: Hinspiel am 24. Mai & Rückspiel am 28. Mai 2024

Hinspiel am 24. Mai & am 28. Mai 2024 Uhrzeit: Anstoß jeweils 20.30 Uhr

Anstoß jeweils 20.30 Uhr Übertragung im Free-TV: Sat.1

Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: ran.de & Sky

Modus der "Relegation zur 2. Liga" 2024: Gibt es auch hier den VAR?

In den Relegationsspielen gelten die gleichen Regeln wie sonst im deutschen Profifußball. Das bedeutet, dass der bei vielen Fans oft umstrittene VAR (Video-Assistent-Referee) und die Torlinientechnologie gleichermaßen eingesetzt werden. Es ist jedoch zu beachten, dass in der dritten Liga offiziell keine VAR-Technik vorhanden sein muss und sie auch nur in den ersten beiden Ligen zum Einsatz kommt. Dieser muss dann nachgerüstet werden.

Seit der Saison 2021/22 wurde zudem für alle Relegationsspiele die Auswärtstorregel abgeschafft. Die Auswärtstorregel besagte, dass bei einem Unentschieden nach Hin- und Rückspiel das Team mit mehr Auswärtstoren weitergekommen wäre. Sollte es nach Hin- und Rückspiel nun zu einem Unentschieden kommen, entscheidet eine Verlängerung und gegebenenfalls ein Elfmeterschießen über den Sieger und somit den Auf- oder Absteiger.