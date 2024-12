Bis zu 41 Spiele: Bayern- und BVB-Stars müssen ans Limit

Die erste Club-Weltmeisterschaft im XXL-Format stellt die Topspieler der teilnehmenden Fußball-Bundesligisten FC Bayern München und Borussia Dortmund im Jahr 2025 vor ganz neue Herausforderungen. Bis zu 41 Partien könnten auf Nationalspieler wie DFB-Kapitän Joshua Kimmich, Jamal Musiala und Nico Schlotterbeck in der zweiten Saisonhälfte zukommen.

Bundesliga, Champions League und Nations League mit der Nationalelf - und zum Abschluss die vier Wochen lange Club-WM mit erstmals 32 Teams in den USA: Da werden kreative Lösungen gefordert sein seitens der Trainer Vincent Kompany (Bayern) und Nuri Sahin (BVB) sowie ihrer Vereine. Zumal allen bei der Bewältigung des dichten Spielplans hilfreiche Erfahrungswerte fehlen.

Bayerns Eberl spricht von «Zwiespalt»

«Wir bewegen uns hier auch in einem Zwiespalt», sagte Bayern-Sportvorstand Max Eberl. Die Club-WM sei «belastungstechnisch und vom Termin her gesehen sehr schwierig für die Spieler», räumte der 51-Jährige ein. Für den Verein sei es aber eben auch «ein Riesenwettbewerb». Es winken viele Millionen US-Dollar.

Dortmunds Nationalspieler Julian Brandt glaubt, dass die auf 63 Spiele aufgeblähte Club-WM «eine coole Geschichte» werden könne. Der 28-Jährige sprach aber auch die Belastung an: «Im Erfolgsfall bist du lange dabei. Das geht auf die Vorbereitungszeit zur neuen Saison. Da gilt es: Augen zu und durch!»

Für Bayern-Coach Kompany gibt es 2025 keine richtige Sommerpause, «wenn wir auf das Programm schauen, das wir vor uns haben». Zum fixen Programm von noch 19 Bundesligapartien können maximal elf Spiele in der Champions League und sieben bei der Club-WM kommen. Dazu gibt es vier Länderspiele.

Schon in der Hinrunde Bayern und BVB mit Verletzungssorgen

In München und Dortmund beklagten sie schon in der Hinrunde sehr viele verletzte Profis. Bei beiden Vereinen werden ungewohnte Urlaubslösungen diskutiert; etwa direkt nach dem Bundesliga-Ende, falls Bayern und der BVB nach dem verpassten DFB-Pokal-Finale (24. Mai 2025) auch das Champions-League-Endspiel am 31. Mai in München nicht erreichen sollten.

Champions-League-Finale, Nations-League-Endrunde (4. bis 8. Juni) und Club-WM (15. Juni bis 13. Juli) folgen zeitlich in ganz enger Taktung aufeinander. Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte schon angekündigt, bei der Belastung der Nationalspieler 2025 keine Kompromisse mehr zugunsten der Vereine eingehen zu können. Er werde die DFB-Ziele konsequent verfolgen.

FIFA-Präsident Gianni Infantino (l) und Brasiliens früherer Starstürmer Ronaldo präsentierten bei der Auslosung der Gruppen für die Club-WM 2025 den Siegerpokal.

Nationalspielern von Borussia Dortmund wie Nico Schlotterbeck droht im Jahr 2025 ein Mammutprogramm.