Frankfurts Hrustic vergrößert Stuttgarter Abstiegssorgen

Der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart hat seine Talfahrt in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt und wartet seit mittlerweile sechs Spielen auf einen Sieg.

Zwar beendeten die Schwaben am Samstag beim 2:3 (1:1) gegen Eintracht Frankfurt nach fünf Anläufen ohne eigenen Treffer ihre Torflaute, der ersehnte Befreiungsschlag des Vorletzten blieb aber aus. Die Hessen fuhren dagegen den ersten Sieg im neuen Kalenderjahr ein und bleiben als Neunter nahe Europapokal-Rängen. Im Stuttgarter Stadion egalisierten die VfB-Profis Waldemar Anton (42.) und Sasa Kalajdzic (70.) die Tore von Evan Ndicka (7.) und Ajdin Hrustic (47.), ehe der eingewechselte Hrustic noch einmal zuschlug (77.).

Die Hausherren setzten zum ersten Mal seit dem sechsten Spieltag auf eine Viererkette und die hatte von Beginn viel zu tun. Nach dem sechstägigen Trainingslager im spanischen Marbella hatte sich der VfB eine Menge vorgenommen, doch gefährlicher begannen die Frankfurter. Gleich vier Eckbälle erarbeiteten sich die Hessen in der Anfangsphase und eine davon führte auch zum Erfolg. Der aufgerückte Ndicka bugsierte den Ball über die Linie und schockte damit die Hausherren. Pellegrino Matarazzos Matchplan war dahin und die Zuversicht, die der Coach vor dem Spiel noch ausgestrahlt hatte, ebenfalls.

Der in der Offensive geschwächten Eintracht, bei der Daichi Kamada (Muskelfaserriss) und Filip Kostic (Fieber) ersetzt werden mussten, spielte das frühe Tor in die Karten. Hinzu kam, dass Orel Mangala beim ersten guten Angriff der Gastgeber an Frankfurts Torhüter Kevin Trapp scheiterte (16.), Kalajdzics Kopfball sein Ziel verfehlte (28.) und auch Philipp Förster vergab (32.).

Silas Katompa Mvumpa, einer der Hoffnungsträger des VfB, wirbelte auf der rechten Außenbahn. Ihm fehlte nach auskuriertem Kreuzbandriss und überstandener Corona-Infektion jedoch die Durchschlagskraft beim ersten Startelfeinsatz seit dem 20. März 2021. Zudem brachte sich Matarazzos Mannschaft immer wieder selbst in Bedrängnis. Und weil aus dem Spiel heraus selten etwas funktionierte, führte auch den VfB ein Standard zum Tor. Chris Führich fand mit seinem Freistoß Anton.

Die zweite Halbzeit begann mit einem Rückschlag für Stuttgart. Der eingewechselte Hrustic brachte per Direktabnahme die Eintracht wieder in Front. Der VfB ließ sich nicht verunsichern und kam nach einem Kopfball von Kalajdzic zum erneuten Ausgleich. Jedoch konnte die Eintracht noch einmal zurückschlagen. Hrustic hatte bei seinem Abschluss Glück, dass Konstantinos Mavropanos den Ball unhaltbar abfälschte. Davon erholte sich der VfB nicht mehr.

