Leverkusen bleibt dran - Gladbach erlebt Debakel

Der deutsche Meister Bayer Leverkusen hat den Druck auf Rekordmeister FC Bayern München erhöht und seine Pflichtaufgabe souverän gelöst. Das Team von Trainer Xabi Alonso gewann am 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga souverän mit 2:0 (2:0) bei Holstein Kiel und rückt damit auf fünf Punkte an die Münchner heran. Bayern trifft am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im Topspiel auf den Tabellendritten Eintracht Frankfurt.

Einen gebrauchten Tag erwischte Borussia Mönchengladbach. Die Elf vom Niederrhein verlor ihr Heimspiel gegen den FC Augsburg mit 0:3 (0:0) und verpasste nach dem Hattrick von Augsburgs Alexis Claude-Maurice den Sprung in die internationalen Ränge. Dort rangiert der FSV Mainz 05 nach einem 2:0 (0:0)-Erfolg gegen Aufsteiger FC St. Pauli. Der VfL Wolfsburg kam gegen den abstiegsbedrohten VfL Bochum daheim nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.

Hattrick von Claude-Maurice

Der Klassenunterschied zwischen Aufsteiger Kiel und Titelverteidiger Leverkusen war früh zu sehen. Schon vor der Halbzeit sorgten Patrik Schick (9. Minute) und der starke Amine Adli (45.) für klare Verhältnisse. Die Kieler, bei denen Magnus Knudsen trotz eines heftigen Fouls gegen Florian Wirtz von einem Platzverweis verschont blieb, stehen weiter auf dem letzten Tabellenplatz und sind damit in größter Abstiegsgefahr.

Die Gladbacher erholten sich nicht vom frühen Platzverweis (28.) gegen Torhüter Jonas Omlin, der für eine Notbremse die Rote Karte sah. Bis zur Pause hielt das Team von Trainer Gerardo Seoane noch mit, doch dann erhöhte Augsburg den Druck. Claude-Maurice schaffte dann mit seinen drei Treffern (55./61./70.) einen Hattrick in kürzester Zeit.

Mainz siegt dank Torwartfehler

Bochum fehlten beim Gastspiel in Wolfsburg nur wenige Minuten zum ersten Auswärtssieg der Saison. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking kassierte erst spät den Ausgleich durch Mattias Svanberg (80.). Zuvor hatte Erhan Masovic (50.) die Gäste in Führung gebracht. Mit dem Remis zog Bochum auch vorläufig am 1. FC Heidenheim vorbei auf den Relegationsplatz.

In einer wenig ereignisreichen Partie profitierten die Mainzer von einem Torwartfehler von Nikola Vasilj. Weil der Schlussmann der Hamburger einen Schuss von Nadiem Amiri abprallen ließ, konnte Jae-sung Lee (67.) das wichtige erste Tor für die 05er erzielen. Als St. Pauli alles nach vorne warf, vollendete Paul Nebel (90.+5) einen Konter zum 2:0-Endstand.

Icon Vergrößern Das Spiel in Mönchengladbach begann verkehrsbedingt etwas später. Foto: Marius Becker/dpa Icon Schließen Schließen Das Spiel in Mönchengladbach begann verkehrsbedingt etwas später. Foto: Marius Becker/dpa

Icon Vergrößern Leverkusens Juwel Wirtz beim Aufsteiger. Foto: Gregor Fischer/dpa Icon Schließen Schließen Leverkusens Juwel Wirtz beim Aufsteiger. Foto: Gregor Fischer/dpa