1860 München erwartet «Abstiegskampf pur» in Osnabrück

Der TSV 1860 München will in der 3. Fußball-Liga gegen den direkten Konkurrenten VfL Osnabrück einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Die seit vier Spielen ungeschlagenen «Löwen» können mit einem Sieg gegen den Tabellen-16. ihr Polster auf sieben Punkte ausbauen.

«Es ist ein Spiel, in dem man den Kampf annehmen muss», sagte Trainer Patrick Glöckner. «Es geht für beide Mannschaften um viel, das ist Abstiegskampf pur.» Er unterstrich aber, dass die Auswärtspartie im lautstarken Stadion an der Bremer Brücke auch Spaß machen werde. Glöckner meinte: «Man muss die Situation auch ein Stück weit genießen.»

Die Münchner müssen allerdings auf zwei wichtige Offensivkräfte verzichten. Die Stürmer Patrick Hobsch und Maximilian Wolfram fehlen gesperrt. Zusammen haben sie 15 von bislang 41 «Löwen»-Treffern erzielt. «Die Ausfälle tun uns natürlich weh», räumte Glöckner ein. «Aber wir haben Spieler aus der zweiten Reihe, die zeigen können, dass sie der Mannschaft helfen können.»