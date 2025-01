1860 München mit Remis bei Trainer-Premiere

Der TSV 1860 München hat sich bei der Premiere seines neuen Trainers Patrick Glöckner einen glücklichen Punkt erkämpft. Die «Löwen» mussten beim 1:1 (0:0) im Kellerduell der 3. Fußball-Liga gegen den VfB Stuttgart II immer wieder brenzlige Situationen überstehen. Am Ende stand aber ein Remis, mit dem die 60er ihren Vier-Punkte-Vorsprung auf die Schwaben wahren.

Laurin Ulrich brachte die Stuttgarter in der 57. Minute verdient in Führung. Der Ausgleich für die Münchner durch Thore Jacobsen (68.) fiel überraschend.

Die «Löwen» wollten zwar von Beginn an Dampf machen, doch stattdessen übernahmen die Stuttgarter die Kontrolle. Die Münchner mit ihrem neuen Coach Glöckner hatten Glück, dass sie nach einem Lattentreffer von Dominik Nothnagel (30.) nicht schon zur Halbzeit zurücklagen. Auch nach der Pause waren die Stuttgarter am Drücker, konnten ihre Chancen aber nicht nutzen. Glöckner, erst seit Montag als Nachfolger von Argirios Giannikis im Amt, konnte so immerhin einen Zähler mitnehmen.