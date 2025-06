1860 München: Neuer Assistent für Trainer

Trainer Patrick Glöckner bekommt kurz vor dem Trainingsstart des TSV 1860 München einen neuen Assistenten. Wie der Fußball-Drittligist mitteilte, wird der frühere Bundesligaprofi Markus Brzenska (41) Co-Trainer. Zusammen mit Nicolas Masetzky wird Brzenska demnach «Löwen»-Cheftrainer Glöckner unterstützen.

Brzenska hat als Spieler unter anderem 86 Spiele in der 1. Bundesliga für Borussia Dortmund und 96 Spiele in der 2. Bundesliga für Energie Cottbus und den MSV Duisburg bestritten. Für die deutsche U21-Nationalmannschaft war der Verteidiger 15 Mal im Einsatz. Brzenska war schon bei Viktoria Köln Assistent von Glöckner.

«Mir war immer wichtig, dass ich einen Co-Trainer in meinem Trainerstab habe, der ehemaliger Profi-Fußballer ist», sagte Glöckner. «Markus kenne ich bereits aus meiner Trainerstation in Köln. Wir haben ein gutes Vertrauensverhältnis und er kann mit seiner fußballerischen Erfahrung von knapp 200 Spielen in der 1. und 2. Bundesliga der Mannschaft in allen Belangen weiterhelfen.»

