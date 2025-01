1860 München verpflichtet Ulmer Maier

Der kriselnde Fußball-Drittligist TSV 1860 München hat sich mit Mittelfeldspieler Philipp Maier vom Zweitligisten SSV Ulm verstärkt. Über die Ablösemodalitäten haben beide Clubs Stillschweigen vereinbart, wie die Münchner mitteilten. Am Dienstag hatten die Sechziger auch Patrick Glöckner als neuen Trainer vorgestellt.

Maier war am Samstag beim 1:2 der Ulmer im Auswärtsspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern noch zum Einsatz gekommen. Der 30-Jährige kam in dieser Saison in 16 Zweitliga-Partien zum Einsatz. Maier spielte seit 2021 für Ulm und schaffte mit dem Club den Durchmarsch von der Regionalliga bis in die 2. Liga.

«Mit dem Wechsel zum TSV 1860 München geht ein großer Wunsch für mich in Erfüllung», sagte Maier. «Ich habe den Löwen schon als Kind die Daumen gedrückt und freue mich nun sehr, das weiß-blaue Trikot tragen und vor den großartigen Fans auflaufen zu dürfen. Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht.»