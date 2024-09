3. Fußball-Liga Brisante Lage beim FC Ingolstadt: «Es tut extrem weh»

Der FC Ingolstadt will zurück in die 2. Bundesliga. Doch der Alltag in der 3. Liga sieht derzeit nach Abstiegskampf aus. Die Schanzer kassieren einfach zu viele Tore. Sabrina Wittmann ist gefordert.