Dynamo Dresden nur Remis in Ingolstadt

Dynamo Dresden hat den Sprung an die Tabellenspitze der 3. Liga verpasst. Nach dem bitteren DFB-Pokal-Aus gegen Darmstadt kamen die Elbestädter beim FC Ingolstadt nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Max Besuschkow (43.) brachte die Schanzer vor 8.712 Zuschauer im Audi Sportpark in Führung, ehe Dresdens Jonas Oehmichen (58.) den verdienten Ausgleich erzielte.

Dresdens Trainer Thomas Stamm war in der zweiten englischen Woche in Serie zur Rotation gezwungen. Mit Kapitän Stefan Kutschke (Rotsperre) und Niklas Hauptmann (Gelb-Sperre) fehlten zwei Führungsspieler. Tony Menzel erhielt eine Verschnaufpause, stand ebenfalls nicht im Aufgebot. Für das Trio liefen Oliver Batista Meier, Jakob Lemmer und der spätere Torschütze Oehmichen auf. Der Personalwechsel machte sich kaum bemerkbar. Die Dresdner spielten engagiert und hielten die zweitbeste Offensive der Liga im ersten Abschnitt weitestgehend in Schach. Erst der direkte Besuschkow-Freistoß kurz vor der Halbzeit brachte die Gastgeber in Front.

Dynamo erhöhte nach dem Wechsel die Schlagzahl. Der Treffer von Oehmichen per Kopf war der verdiente Lohn. Stamm nutzte sein Wechsel-Kontingent voll aus, um den sichtbar werdenden Kräfteverschleiß entgegenzuwirken. Für mehr als ein Punkt reichte es dann nicht mehr.