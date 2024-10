Heiße 1860-Woche startet «brisant» in Unterhaching

Trainer Argirios Giannikis geht mit einer klaren Wunschvorstellung in die nächste Englische Woche der 3. Fußball-Liga. Diese beginnt für die «Löwen» am Sonntag (19.30 Uhr) mit dem Nachbarschaftsduell bei der SpVgg Unterhaching. In der vergangenen Saison verloren die «Löwen» beide Partien gegen Haching. «Das ist nicht schön», sagte Giannikis.

Schöner war die jüngere Vergangenheit. «Natürlich erinnern wir uns an die letzte englische Woche mit neun Punkten», sagte der 1860-Coach mit Blick auf die drei Siege in Bielefeld, gegen Hannover und in Dortmund. «Wir werden versuchen, die maximale Punkteausbeute auch in dieser englischen Woche zu generieren. Wir hätten nichts dagegen», sagte Giannikis.

In Unterhaching erwartet der 44-Jährige «ein stimmungsvolles Spiel mit Brisanz». Nach dem jüngsten 2:3 gegen Wehen Wiesbaden gehe es darum, Punkte auswärts wiederzuholen. Nur dann können sich die stabiler gewordenen «Löwen» wieder etwas nach oben orientieren.

Im Fokus stehen wird 1860-Torwart René Vollath, der in der vergangenen Saison noch bei den Hachingern im Tor stand.