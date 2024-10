Kleine 1860-Siegesserie reißt gegen Wehen Wiesbaden

Die kleine Siegesserie des TSV 1860 München in der 3. Fußball-Liga ist schon wieder gerissen. Nach neun Punkten aus den vergangenen drei Partien verloren die bis zum Ende auf den Ausgleich drängenden «Löwen» gegen den SV Wehen Wiesbaden mit 2:3 (1:2). Das Team von Trainer Argiros Giannikis (12 Punkte) verpasste es im eigenen Stadion, näher an die Aufstiegsplätze heranzurücken und mit einem weiteren Erfolg auch an Wiesbaden (17) vorbeizuziehen.

Die Gäste aus Hessen langen nach den Treffern von Moritz Flotho (37. Minute), Nick Bätzner (42.) und Florian Carstens (53.) zweimal mit zwei Toren vorne. Julian Guttau (45.) und Patrick Hobsch (72.) konnte jeweils verkürzen. Aber für mehr reichte es bei den «Löwen» nicht mehr, auch wenn sie in der Endphase der Partie enormen Offensivdrang entwickelten.

In der 80. Minute scheiterte Kapitän Jesper Verlaat auf sechs Metern an Wiesbadens Torwart Florian Stritzel, der glänzend parierte.