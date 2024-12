Kurze Sieglos-Serie von 1860 München endet in Essen

Der TSV 1860 München hat seine jüngste Schwächephase überwunden und in der 3. Liga wieder einen klaren Sieg gefeiert. Die «Löwen» gewannen bei Rot-Weiss Essen mit 3:0 (1:0). Der Münchner Fußball-Traditionsverein konnte auf Tabellenplatz neun den Rückstand auf die Aufstiegszone auf fünf Punkte verkürzen - sechs Zähler beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Zuletzt war das Team von Trainer Argirios Giannikis im Toto-Pokal gegen Unterhaching ausgeschieden, hatte in der Liga in Aachen nur remis gespielt und daheim gegen Rostock verloren. Diesmal aber lief alles nach Plan für den TSV.

Thore Jacobsen per Foulelfmeter (37. Minute), Julian Guttau (49.) und Fabian Schubert (82.) erzielten die Tore. Die Sechziger hatten zu keinem Zeitpunkt Probleme mit den enttäuschenden und von den eigenen Fans ausgepfiffenen Hausherren. Nach einer Roten Karte gegen den Essener Tobias Kraulich in der 60. Minuten spielten die «Löwen» lange in Überzahl und gerieten nie mehr in Bedrängnis.