«Löwen» weiter im Aufwind: «Nehmen wir sehr gerne mit»

Der TSV 1860 München hätte beim SV Wehen Wiesbaden vermutlich ewig weiterspielen können. Ein Tor wäre aber auf beiden Seiten wohl nicht gefallen. «Beide Mannschaften hätten noch eine Stunde weiterspielen können. Da wäre von den Toren her nichts passiert», meinte der Münchner Kapitän Jesper Verlaat nach dem torlosen Remis am Mittwoch in der 3. Fußball-Liga. «Aber den Punkt nehmen wir sehr gerne mit.»

Die «Löwen» konnten ihre kleine Erfolgsserie ausbauen. Nach zuletzt zwei Siegen blieben sie bei den Hessen in einem schwachen Spiel vor 3.816 Zuschauern erneut ungeschlagen. Die Münchner sind mit 36 Punkten weiter Zwölfter und haben vier Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Verlaat freut der «extrem wichtige» Punkt

«Ich bin im Großen und Ganzen zufrieden, weil wir wieder die Null gehalten haben. Man hat gesehen, dass es ein taktisch geprägtes Spiel war. Beide Mannschaften hatten etwas zu verlieren», sagte Münchens Coach Patrick Glöckner bei «MagentaSport». «Die einen wollten oben angreifen, wir müssen unsere Distanz nach unten vergrößern.»

Das machen die «Löwen» zwar nur in kleinen Schritten - aber immerhin. Verlaat sprach dann auch von einem «extrem wichtigen» Punkt. Die Sechziger dürfen nur nicht nachlassen. Am Samstag (16.30 Uhr) geht's im nächsten wichtigen Spiel zuhause gegen Tabellenschlusslicht SpVgg Unterhaching.