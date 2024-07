Verteidiger Hübner kehrt nach Wiesbaden zurück

Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat Defensivspieler Florian Hübner verpflichtet. Der 33-Jährige kommt ablösefrei in die hessische Landeshauptstadt, wie der Club mitteilte. Hübner stand bis Ende Juni beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg unter Vertrag.

Hübner spielte schon in seiner Jugendzeit für die Wiesbadener. Auch seine ersten Profijahre absolvierte er für den SV Wehen, bevor er 2011 zu Borussia Dortmund II gewechselt war. «Es ist immer schön, wenn Spieler zu ihrem Ursprung zurückkehren», sagte Uwe Stöver, Geschäftsführer Sport.

Hübner bestritt in seiner Karriere bislang 26 Spiele in der Bundesliga und mehr als 140 Partien eine Klasse tiefer. «Mit seiner Erfahrung wird er uns als Führungsspieler und Persönlichkeit ohne große Eingewöhnungszeit weiterhelfen. Er hat eine gute Zweikampfführung und ist sich nicht zu schade, sich in jedes Duell reinzuwerfen», sagte Wiesbadens Trainer Nils Döring.