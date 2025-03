Voller «Löwen»-Einsatz im Derby - Herrlich und das «Wunder»

Auf eine letzte unwahrscheinliche Initialzündung im Abstiegskampf glaubt Unterhachings Trainer Heiko Herrlich im Derby gegen den TSV 1860 München nicht mehr. «Ich versuche, mich von der Tabellensituation freizumachen», sagte Herrlich vor dem Nachbarschaftsduell in der 3. Fußball-Liga am Samstag (16.30 Uhr) bei den «Löwen». Die Rettung des abgeschlagenen Schlusslichts «wäre ein Wunder». Herrlich konstatierte schonungslos: «Du steigst am Ende nicht mit Pech ab.»

Mit nur 19 Punkten nach 27 Spielen sind die Hachinger Tabellenletzter. Sie müssen bei 14 Zählern Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsrang die Planungen für die vierte Liga längst vorantreiben. «Ich versuche, die Mannschaft vorzubereiten von Spiel zu Spiel, dass sie eine Topleistung abliefert», sagte Herrlich. «Unserem Selbstbewusstsein würde es einfach gut tun, wenn wir ein Derby gewinnen.»

Glöckner: «...werden den Teufel tun»

Das wollen die «Löwen» natürlich auch. Nach sieben Punkten aus den vergangenen drei Partien wollen sie ihre Erfolgsserie fortsetzen, um möglichst bald den Klassenerhalt zu schaffen. «Wir wollen mit vollem Einsatz in das Spiel reingehen», verkündete Trainer Patrick Glöckner, dessen Mannschaft sich mit 36 Punkten keinen Ausrutscher erlauben darf.

Auf die leichte Schulter wollen die Münchner ihren Kontrahenten von der Stadtgrenze unter keinen Umständen nehmen. «Die Tabellensituation hat in so einem Spiel keine Tragweite, das ist für uns eines der nächsten Endspiele. Es hat eher Pokal-Charakter», meinte Glöckner. «Wir werden den Teufel tun, irgendjemanden zu unterschätzen, weil wir nicht in der Situation sind, das zu dürfen.»