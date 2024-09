Schlägerei bei Waldhof-Nullnummer in Aachen

Der SV Waldhof Mannheim hat in der 3. Fußball-Liga einen Punkt bei Alemannia Aachen geholt. Das 0:0 zwischen den beiden Traditionsclubs wurde am Mittwochabend von Schlägereien zwischen Aachener und Mannheimer Fans auf der Gästetribüne begleitet. Die Partie war zu diesem Zeitpunkt in der Nachspielzeit ohnehin unterbrochen, weil der Waldhof-Stürmer Felix Lohkemper auf dem Spielfeld behandelt werden musste.

Sportlich verpassten es die Gäste, den Heimsieg gegen den VfL Osnabrück (3:2) beim Aufsteiger zu veredeln. Damit bleibt Waldhofs neuer Trainer Bernhard Trares im zweiten Spiel mit seinem Team ungeschlagen. «Wir haben es gut verteidigt und sind mit dem Punkt absolut zufrieden», sagte Trares bei MagentaSport. «Wir haben das Ganze stabilisiert. Das ist absolut in Ordnung.»

Trares brachte mit Tim Sechelmann, Maximilian Thalhammer und Terrence Boyd im Vergleich zur Partie gegen Osnabrück drei neue Spieler in die Startelf. Doch das Spiel der Kurpfälzer blieb im strömendem Regen über weite Strecken durchwachsen: Aachen verzeichnete die deutlich größere Anzahl an Chancen und war dem Sieg insgesamt näher als Mannheim.