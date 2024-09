Waldhof Mannheim siegt bei Trares-Einstand

Rückkehrer Bernhard Trares hat als neuer Trainer des SV Waldhof Mannheim in der dritten Fußball-Liga einen starken Einstand geschafft. Die Kurpfälzer kamen nach einem Rückstand gegen den VfL Osnabrück vor fast 10.000 Zuschauern in der Nachspielzeit zu einem 3:2 (1:1)-Erfolg. Dank des ersten Saisonsiegs verließen die Mannheimer das Tabellenende.

Der Waldhof ging durch Felix Lohkemper in Führung (22.), kassierte aber nahezu postwendend den Ausgleich durch Joel Zwarts (25.). Der Mannschaft war die Verunsicherung anzumerken. Das Team leistete sich zahlreiche Schwächen im Spielaufbau. Einen Ballverlust von Maximilian Thalhammer nutze Lars Kehl zur Osnabrücker Führung (55.).

Anders als in den Vorwochen drückte der Waldhof gegen den Zweitliga-Absteiger auf den Ausgleich und ließ zunächst zahlreiche Großchancen aus. Seinen Schnitzer vor der Osnabrücker Führung merzte Thalhammer mit dem Ausgleich nach einer Ecke aus (76.). Der Waldhof ließ nicht locker, drückte den VfL in die Abwehr und kam in der Nachspielzeit noch durch Terrence Boyd zum Siegtreffer (90.+2).