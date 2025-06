Zwei Zugänge für 1860 München

Fußball-Drittligist TSV 1860 München hat zwei Profis für die Defensive verpflichtet. Zum einen wechselt der österreichische Linksverteidiger Manuel Pfeifer aus seiner Heimat vom Erstligisten TSV Hartberg zu den «Löwen». Zum anderen kommt der belgische Innenverteidiger Siemen Voet vom slowakischen Rekordmeister Slovan Bratislava an die Isar, wie die Münchner bekanntgaben. Zu den Vertragsdetails machten die Sechziger jeweils keine Angaben.

«Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr positiv, Sechzig ist ein geiler Traditionsverein mit euphorischen Fans in einer großartigen Stadt. Das ist perfekt für meine erste Auslandsstation», sagte Pfeifer, der in der höchsten Spielklasse Österreichs mehr als 70 Partien absolviert hat.

Geschäftsführer Werner von beiden Zugängen überzeugt

1860-Geschäftsführer Christian Werner erklärte, dass Pfeifer ein spielstarker und dynamischer Außenverteidiger sei, der seine «Qualitäten in der österreichischen Bundesliga bereits mehrfach unter Beweis gestellt hat».

Voet kam in der abgelaufenen Spielzeit für Bratislava in 25 Partien zum Einsatz. «Siemen ist ein sehr spielstarker Innenverteidiger, der trotz seiner Erfahrung noch entwicklungsfähig ist», sagte Werner. Seine Verpflichtung bringe der Mannschaft Flexibilität. Außerdem passe er «ideal in das neue Löwen-Team 2025/26», so Werner weiter.