1860 München gewinnt daheim souverän gegen Mannheim

Der TSV 1860 München ist weiter in starker November-Form und kann nach zuvor eher enttäuschenden Heim-Ergebnissen auch im Grünwalder Stadion jubeln. Die «Löwen» gewannen in der 3. Fußball-Liga verdient 3:0 (0:0) gegen den SV Waldhof Mannheim. Mit demselben Ergebnis hatten die Sechziger in der Vorwoche überraschend in Sandhausen gewonnen und verkürzten den Rückstand auf die Aufstiegszone auf fünf Zähler.

Die Führung durch Julian Guttau ermöglichte Mannheims Henning Matriciani mit einem völlig missglückten Kopfball-Rückpass auf Torhüter Jan-Christoph Bartels (51.). Auch vor dem 0:2 durch Tunay Deniz sah Matriciani nicht gut aus (66.) Den Endstand markierte Maximilian Wolfram, als die Waldhof-Abwehr fast Auflösungserscheinungen zeigte (83.).