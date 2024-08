3. Liga 24/25: Spielplan und Termine im Überblick

Wie bereits im Vorjahr startet auch die 17. Spielzeit der 3. Fußball-Liga der Herren Anfang August. Die wichtigsten Termine stehen mittlerweile fest, ebenso wie die Zusammensetzung der Mannschaften; so ist zum Beispiel Alemannia Aachen aus der Regionalliga West aufgestiegen und spielt damit kommende Saison in der dritthöchsten deutschen Spielklasse. Abgestiegen und damit während der Spielzeit 2024/25 nicht mehr in der 3. Liga vertreten ist der SSV Ulm 1846. Außerdem klar ist: Die Übertragung der 3. Liga 24/25 übernimmt vor allem der Bezahlsender MagentaTV. Daneben gibt es aber auch einige Partien im Free-TV zu sehen.

Sie wollen mehr über die Saison 2024/25 der 3. Liga erfahren? Wie sieht der Spielplan aus und welche Mannschaften sind mit dabei? Wann sind die Winterpause und der letzte Spieltag? Alle wichtigen Informationen zur neuen Saison der 3. Fußball-Liga haben wir hier für Sie zusammengetragen.

Wann startete die Saison 2024/25?

Der Starttermin für die neue Drittliga-Spielzeit ist bereits bekannt: Am Freitag, dem 2. August 2024 beginnt die Saison 2024/25. Der erste Spieltag findet demnach am Wochenende vom 2. bis zum 4. August statt. Wie in der Vorsaison gibt es auch 2024/25 keine Montagsspiele in der 3. Liga. Insgesamt umfasst die kommende Saison 38 Spieltage.

Spielplan und Termine der 3. Fußball-Liga 2024/25

Nach dem Start am 2. August läuft der Spielbetrieb regulär bis zum 19. Spieltag weiter. Danach verabschiedet sich die 3. Liga in eine vierwöchige Winterpause. Der Auftakt im neuen Jahr erfolgt dann am 17. Januar 2025. Beendet wird die Saison 2024/24 am Samstag, dem 17. Mai 2025. Anschließend folgen die Relegationsspiele, die zwischen dem 22. und 27. Mai 2025 stattfinden sollen. Die ersten beiden Runden im DFB-Pokal gehen in den Zeiträumen vom 16. bis zum 19. August sowie vom 29. bis zum 30. Oktober über die Bühne.

Das sind alle Termine der 3. Fußball-Liga 2024/25 im Überblick:

Start der Saison: 2. bis 4. August 2024

Letzter Spieltag 2024 (19. Spieltag): 20. bis 22. Dezember 2024

Letzter Spieltag 2025 (38. Spieltag): 17. Mai 2025

Relegation: 22. bis 27. Mai 2025

So sieht ein Spieltag der 3. Fußball-Liga 2024/25 aus

Auch in der Drittliga-Saison 2024/25 findet ein normaler Spieltag von Freitag bis Sonntag statt. Gespielt wird am Freitagabend zwischen 18 und 20.30 Uhr. An Samstagen gibt es jeweils fünf Spiele, die alle um 14 Uhr beginnen. Das Topspiel wird dann am Samstagnachmittag angepfiffen, voraussichtlich um 17.30 Uhr. Den Abschluss eines Spieltags bilden drei Partien am Sonntag, die entweder zwischen 13.30 und 14 Uhr oder zwischen 16.30 und 19.30 Uhr ausgetragen werden.

Bei englischen Wochen finden fünf Spiele am Dienstag und fünf am Mittwoch statt, der Anstoß erfolgt immer um 19 Uhr. Am letzten Spieltag der Saison 2024/25 werden alle zehn Spiele zur gleichen Zeit ausgetragen.

3. Fußball-Liga 2024/25: Diese Mannschaften sind dabei

Nach den Relegationsspielen der Saison 23/24 stehen alle teilnehmenden Mannschaften der Saison 2024/25 in der 3. Liga fest. Die Teams der Drittliga-Saison 2024/25 im Überblick:

Hansa Rostock (Absteiger 2. Bundesliga)

VfL Osnabrück (Absteiger 2. Bundesliga)

SV Wehen Wiesbaden (Verlierer der Relegation zur 2. Bundesliga)

Dynamo Dresden

Rot-Weiß Essen

FC Erzgebirge Aue

SpVgg Unterhaching

SV Sandhausen

1. FC Saarbrücken

Borussia Dortmund II

SC Verl

FC Ingolstadt 04

FC Viktoria Köln

Arminia Bielefeld

TSV 1860 München

VfB Stuttgart II (Aufsteiger Regionalliga Südwest)

Alemannia Aachen (Aufsteiger Regionalliga West)

Energie Cottbus (Aufsteiger Regionalliga Nordost)