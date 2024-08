3. Liga 24/25: Übertragung live im Free-TV und Stream

In der 3. Liga Saison 2024/25 ändert sich so einiges. Als Absteiger aus der zweiten Bundesliga spielen in dieser Saison Hansa Rostock, VfL Osnabrück und der SV Wehen in der dritten Liga. Diese Mannschaften müssen ihr Können jetzt erneut unter Beweis stellen. Für die Aufsteiger VfB Stuttgart II, Alemannia Aachen und Energie Cottbus hingegen dürfte die dritte Liga eher eine Chance sein. So oder so sind die Karten für die Saison 2024/25 neu gemischt. Los geht es am 2. August 2024. Aber wo kann man die Spiele der 3. Liga im TV und Stream live verfolgen und was sind die Anstoßzeiten der Saison? Alle Infos zur Übertragung der Spiele finden Sie hier.

3. Liga 2024/25: Übertragung der Spiele im TV und Stream

An der Übertagung der dritten Liga ändert sich im Vergleich zur letzten Saison nicht viel. MagentaSport konnte sich erneut die Übertragungsrechte sichern und überträgt alle 380 Spiele live. Kunden, die bereits einen Magenta TV-Vertrag haben, zahlen für das kostenpflichtige Angebot im Jahresabo 7,95 Euro oder im Monatsabo 12,95 Euro. Neukunden können MagentaSport ab 12,95 Euro im Jahresabo oder 19,95 Euro im Monatsabo bekommen. Die Telekom bietet außerdem zusätzlich eine Konferenz zu den Spielen an.

Aber auch im Free-TV müssen die Zuschauer und Zuschauerinnen nicht gänzlich auf die dritte Liga verzichten. Die Sender der ARD (BR, HR, MDR, NDR, RBB, SR, SWR, ) übertragen pro Spieltag zwei Partien live im Free-TV. Ingesamt sind damit 68 der 380 Spiele der Saison 24/25 frei im TV empfangbar. Auch eine Übertagung im Livestream der ARD wird es geben.

3. Liga 24/25: Anstoßzeiten in der Saison 2024/25

Der Spielplan der 3. Liga legt fest: Die Saison 2024/25 geht vom 2. August 2024 bis zum 27. Mai 2025. In diesem Zeitraum wird wie üblich Freitags, Samstags und Sonntags gespielt. Eine Winterpause gibt es vom 22. Dezember 2024 bis zum 17. Januar 2025. Hier die wichtigsten Termine für die 3. Liga 2024/25 auf einen Blick:

Erster Spieltag: 2. August 2024

Winterpause: 22. Dezember 2024 bis 17. Januar 2025

Letzter Spieltag: 17. Mai 2024

Relegationsspiele: 22. bis 27. Mai 2025

Vom 2. August 2024 bis zum 27. Mai 2025 spielen die Teams um den Titel, Aufstiege und den Klassenerhalt. Freitags wird ein Spiel gespielt, Samstags werden sechs Spiele ausgetragen und Sonntags gibt es drei Partien. Hier finden Sie den Überblick über die Anstoßzeiten der 3. Liga 2024/25:

Freitag: Ein Spiel um 19 Uhr

Samstag: Fünf Spiele um 14 Uhr und ein Spiel um 16.30 Uhr

Sonntag: Drei Spiel um 13.20 Uhr, 16.30 Uhr und 19.30 Uhr

20 Teams sind 2024/25 Teil der 3. Liga, Sie alle wollen sich in dieser Saison beweisen. Das sind die Mannschaften in der Saison 2024/25 der dritten Liga:

Hansa Rostock (Absteiger 2. Bundesliga)

VfL Osnabrück (Absteiger 2. Bundesliga)

SV Wehen Wiesbaden (Verlierer der Relegation zur 2. Bundesliga)

Dynamo Dresden

Rot-Weiß Essen

FC Erzgebirge Aue

SpVgg Unterhaching

SV Sandhausen

1. FC Saarbrücken

Borussia Dortmund II

SC Verl

FC Ingolstadt 04

FC Viktoria Köln

Waldhof Mannheim

Arminia Bielefeld

TSV 1860 München

VfB Stuttgart II (Aufsteiger Regionalliga Südwest)

Alemannia Aachen (Aufsteiger Regionalliga West)

Energie Cottbus (Aufsteiger Regionalliga Nordost)

(lob)