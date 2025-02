Nächste Niederlage für Haching: 2:3 gegen Osnabrück

Die SpVgg Unterhaching hat in der 3. Fußball-Liga die zwölfte Saisonniederlage kassiert. Im Kellerduell gegen den Tabellen-17. VfL Osnabrück verloren die Gastgeber 2:3 (0:2). Während die Niedersachsen auch im fünften Pflichtspiel unter Trainer Marco Antwerpen ohne Niederlage blieben, stand der Tabellenletzte auch im dritten Spiel unter Coach Heiko Herrlich mit leeren Händen da. Es war insgesamt die vierte Niederlage nacheinander für den Club.

Bryang Kayo brachte Osnabrück in der 17. Minute in Führung. Lars Kehl (38.) erhöhte kurz vor der Pause zum 2:0. In der zweiten Hälfte wurde es richtig spannend. Nach dem 3:0 von Niklas Niehoff (66.) schien Osnabrück durch zu sein. Aber die Hausherren kamen durch Treffer von Timon Obermeier (69.) und Luc Ihorst (80.) noch mal ran und hofften wenigstens auf einen Punkt. Aber die Hachinger Schlussoffensive fand in Unterzahl statt, weil Manuel Stiefler völlig unnötig seinen Gegenspieler foulte und mit Gelb-Rot vom Platz musste.