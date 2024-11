Remis in Unterhaching: Wehen Wiesbaden erneut ohne Sieg

Der SV Wehen Wiesbaden wartet weiter auf den nächsten Sieg in der 3. Fußball-Liga. Auch bei der abstiegsbedrohten SpVgg Unterhaching kamen die Hessen nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Fabian Greilinger (35. Minute) gelang lediglich der Ausgleich, nachdem Julian Kügel (16.) die Rand-Münchner in Führung geschossen hatte. Für den SVWW war es das vierte Spiel nacheinander ohne Dreier. Dadurch verpasste es Wiesbaden erneut, in der Tabelle näher an die Spitzenplätze heranzurücken.

Wehen Wiesbadens Coach Nils Döring änderte seine Elf auf zwei Positionen. Thijmen Goppel rückte für den verletzten Bjarke Jacobsen ins Team, Emanuel Taffertshofer spielte für Gino Fechner. Gegen die im Abstiegskampf steckenden Hausherren brauchten die Gäste eine Weile, um im Spiel anzukommen. Erst der Gegentreffer sorgte für mehr Initiative. Die ersten Chancen wurden noch liegengelassen, ehe Greilinger traf. Danach hatte der SVWW Glück, dass ein Foul von Goppel an Torschütze Kügel nicht mit einem Strafstoß geahndet wurde.

Auch nach Wiederanpfiff ließ Wehen Wiesbaden gute Möglichkeiten liegen. Oft standen die fehlende Präzision oder Torwart Konstantin Heide den Schützlingen von Döring im Weg. Zumindest in der Abwehr ließen die Gäste aber nur wenig zu.