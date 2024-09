3. Liga Wahnsinn: 1860 München gewinnt nach Tor aus 60 Metern

Was für ein Treffer! Aus der eigenen Spielhälfte gelingt Thore Jacobsen für 1860 München das Siegtor zum 1:0 in Bielefeld. «Eigentlich kann ich gar nicht so weit schießen», sagt der Matchwinner.