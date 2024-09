Wehen Wiesbaden bleibt ungeschlagen - 3:0 in Essen

Fatih Kaya hat mit seinem Doppelpack den Fußball-Drittligisten SV Wehen Wiesbaden zum dritten Saisonsieg geschossen. Beim 3:0 (1:0) bei Rot-Weiss Essen traf der Stürmer in der 19. und 47. Minute. Tarik Gözüsirin (79.) besorgte den dritten Treffer im Stadion an der Hafenstraße. Die Hessen bleiben damit auch im fünften Saisonspiel ungeschlagen und festigen mit elf Punkten ihren Platz in der Spitzengruppe.

Dass SVWW-Coach Nils Döring in der Startelf Kaya den Vorzug vor Moritz Flotho gab, erwies sich als Glücksgriff. Der 24-Jährige nutzte nach einer starken Anfangsphase der Hausherren die erste richtige Chance der Hessen zur Führung. Das Tor nahm den Essenern kurz den Schwung. Der SV Wehen stand dennoch tief und lauerte auf Konter. Das schnelle Umkehrspiel der Gäste sorgte immer wieder für Gefahr.

Nach der Pause nutzte die Döring-Elf erneut einen Fehler im Spielaufbau der Gastgeber aus und erzielte das 2:0. Essen gab jedoch nie auf, stellte die Abwehr des Zweitliga-Absteigers und Torwart Florian Stritzel immer wieder unter Druck, blieb im Abschluss aber glücklos. Gözüsirin markierte schließlich für sehr effektive Gäste den dritten Treffer.