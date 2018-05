Alex Ferguson verlässt Intensivstation

Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg stehen in der Bundesliga kurz vor der erfolgreichen Titelverteidigung.

Personal und Fakten

Freiburg, Wolfsburg, Hamburg - Das Abstiegstelegramm

Der VfL Wolfsburg und der Hamburger SV wollen am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga am Samstag den direkten Abstieg verhindern, der SC Freiburg den Gang in die Relegationsspiele gegen den Zweitliga-Dritten Holstein Kiel vermeiden.