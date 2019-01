vor 22 Min.

Asia Cup 2019 heute live in TV & Live-Stream - Termine Fußball

Am 5.. Januar 2019 beginnt der AFC Asia Cup, auch als Fußball-Asienmeisterschaft bekannt. Sind die Spiele live in TV, Fernsehen und Live-Stream zu sehen? Kostenlos, gratis und umsonst ohne Anmeldung im Free-TV oder im Pay-TV? Übertragen Sky, DAZN, Eurosport oder Sport1? Hier alle Termine, der Zeitplan und die Uhrzeit sowie der Spielplan zum Asia Cup 2019.

Asia Cup 2019 heute live in TV & Live-Stream - Termine: Der Asia Cup 2019 startet am 5. Januar 2019 und geht bis zum 1. Februar 2019. Er ist für Hardcore-Fußball-Fans also zumindest zu Beginn eine Alternative in der Winterpause der Fußball Bundesliga. Die 17. Fußball-Asien-Meisterschaft wird in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgetragen. Insgesamt gibt es 51 Spiele. 24 Mannschaften treten an, bisher waren es meist 16, die an der Endrunde teilnahmen.

Sind die Spiele live in TV, Fernsehen und Live-Stream zu sehen? Kostenlos, gratis und umsonst ohne Anmeldung im Free-TV oder im Pay-TV? Übertragen Sky, DAZN, Eurosport oder Sport1? Hier alle Termine, der Zeitplan und die Uhrzeit sowie der Spielplan zum Asia Cup 2019.

Der Modus: Es gibt sechs Gruppen bei der Fußball Asia WM in denen jeweils vier Nationalmannschaften sind. Danach geht es im KO-Modus weiter. Der Sieger des Asia Cup darf am FIFA-Konföderationen-Pokal 2021 teilnehmen. Die beiden besten der Gruppenphase ziehen direkt in die KO-Phase ein. Ebenso die vier besten Gruppendritten.

Wo: Gespielt wird in acht Stadien in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die beiden größten Stadien sind das Mohammed Bin Zayed Stadium in Ab Dhabi mit 42.056 Plätzen und das Zayed Sports City Stadium mit 43.000 Plätzen, ebenfalls in Abu Dhabi.

Zeitunterschied, Zeitverschiebung: Vereinigte Arabische Emirate ist 3 Stunden vor Deutschland. Beispiel der Zeitverschiebung, des Zeitunterschieds: 18:11 Donnerstag in Vereinigte Arabische Emirate ist 15:11 Donnerstag in Deutschland

Asia Cup heute: Spielplan, Termine, TV-Termine, Uhrzeit und Anstoß

7. Januar: China vs. Kirgisistan, 12 Uhr

7. Januar: Südkorea vs. Philippinen, 14.30 Uhr

Südkorea vs. Philippinen, 14.30 Uhr 7. Januar: Iran vs. Jemen, 17 Uhr

Iran vs. Jemen, 17 Uhr 6. Januar: Australien vs. Jordanien, 12 Uhr, Ergebnis 0:1

6. Januar: Thailand vs. Indien, 14.30 Uhr, Ergebnis 1:4



6. Januar: Palästina vs. Syrien, 17 Uhr, Ergebnis 0:0



5. Januar 2019: Vereinigte Arabische Emirate vs. Bahrain, 17 Uhr, Ergebnis: 1:1



Die Gruppen des Asia Cup 2019: Gruppenphase und Teilnehmer

Gruppe A

Vereinigte Arabische Emirate



Thailand



Indien



Bahrain



Gruppe B

Australien



Syrien



Palästina



Jordanien



Gruppe C

Südkorea



China



Kirgisistan



Philippinen



Gruppe D

Iran



Irak



Vietnam



Jemen



Gruppe E

Saudi-Arabien



Katar



Libanon



Nordkorea



Gruppe F

Japan



Usbekistan



Oman



Turkmenistan



Asia Cup 2019: Termine, Spielplan, Zeitplan und Uhrzeit

Über die Termine, den Zeitplan und die Uhrzeiten des Asia Cup berichten wir nach, eine Übersicht ist auf der deutschen Wikipedia-Seite zu finden.

Asia Cup 2019: Live in Fernsehen, TV und Livestream

Den Asia Cup 2019 (17. Fußball-Asien-Meisterschaft, 2019 AFC Asian Cup) sieht man in Deutschland und Europa live im TV, Fernsehen und Live-Stream auf Eurosport. Andere Sender wie Sky, DAZN, ZDF, ARD oder Sport1 zeigen den Asia Cup nicht in Fernsehen, TV und Livestream. Die genaue Übertragung von Eurosport ist noch nicht klar. In anderen Ländern übertragen diese Sender live in TV und Stream:

Arab League beIN Sports Asia-Pacific Fox International Channels Australia Fox Sports, ABC Brazil SporTV China CCTV Europe Eurosport Hong Kong Now TV India Star Sports Indonesia Sindo TV Iran IRIB Japan TV Asahi, NHK BS1 Malaysia TV3 New Zealand Sky Sport North America ONE World Sports South Africa SABC South Korea KBS, SBS, MBC Thailand Channel 7 Philippines ABS-CBN Sports+Action Uzbekistan SPORT-UZ

Asia Cup: Logo, Slogan, Spielball, Maskottchen, Pokal und Preisgelder



Das Logo der Asien-Weltmeisterschaft im Fußball zeigt sieben durch farbliche Bänder gebildete Sechsecke umschlossen von einem Kreis. Als Slogan wurde am 5. Januar 2018 „Bringing Asia Together“ (englisch für Asien zusammenbringen) enthüllt. Der offizielle Spielball der Asienmeisterschaft 2019 wird vom japanischen Unternehmen Molten Corporation produziert. Für die Asienmeisterschaft 2019 kündigte die AFC einen neuen Siegerpokal an, der damit die seit der ersten Austragung 1956 in Hongkong vergebene Trophäe ablösen wird.

Die beiden offiziellen Maskottchen, Mansour und Jarrah, wurden am 4. Mai 2018 im Rahmen der Endrunden-Auslosung vorgestellt. Jarrah ist ein arabischer Falke mit Lichtgeschwindigkeit und zielgenauer Präzision, der sein Fußball-Können von den größten Spielern des Kontinents gelernt hat. Mansour stellt einen arabischen Jungen dar, dessen Traum es einmal sei, sein Land bei der Asienmeisterschaft zu vertreten. Es werden Preisgelder in Höhe von 14,8 Millionen US-Dollar ausgeschüttet.

Themen Folgen