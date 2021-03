vor 10 Min.

BVB im Halbfinale gegen Kiel - Auswärtsspiel für RB Leipzig

Die beiden Halbfinal-Begegnungen sind für den 1. und 2. Mai angesetzt, das Finale findet am 13. Mai im Berliner Olympiastadion statt.

Die Halbfinalpartien im DFB-Pokal sind ausgelost - und alles scheint auf ein Endspiel zwischen dem BVB und RB Leipzig hinauszulaufen.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat gute Chancen auf den Einzug ins DFB-Pokalfinale. Der viermalige Cupsieger trifft im Halbfinale daheim auf den Zweitligisten Holstein Kiel.

In der zweiten Paarung muss RB Leipzig noch auf seinen Gegner warten. Die Sachsen treffen auswärts auf den Sieger der Viertelfinal-Begegnung zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen. Das ergab die Auslosung in der "Sportschau" der ARD. Als Losfee hatte Bärbel Wohlleben - die erste Frau, die ein Tor des Monats erzielte - an der Seite von U21-Trainer Stefan Kuntz fungiert.

Das DFB-Pokalfinale findet am 13. Mai in Berlin statt

Das Regensburger Heimspiel gegen Werder musste wegen mehrerer Corona-Infektionen beim Zweitligisten auf den 7. April verlegt werden. Die beiden Halbfinal-Begegnungen sind für den 1. und 2. Mai angesetzt, das Finale findet am 13. Mai im Berliner Olympiastadion statt. (dpa)

