Bayer, Real Sociedad & Co.: Außenseiter auf Platz eins

Langeweile an der Tabellenspitze? In den größten Fußball-Ligen Europas steht nicht der jeweilige Meister auf Platz eins. Auch andere Topvereine schwächeln.

Bayern München, Real Madrid, Juventus Turin, Paris Saint-Germain und FC Liverpool sind die Meister in den wichtigsten europäischen Fußball-Ligen.

An der Spitze der Tabellen stehen sie derzeit jedoch nicht. Eine Bestandsaufnahme:

DEUTSCHLAND

Serienmeister Bayern München hat die Tabellenführung verloren, zum ersten Mal seit mehr als sechs Jahren steht Bayer Leverkusen auf Platz eins der Fußball-Bundesliga. "Wir freuen uns, dass wir da stehen. Lieber da als irgendwo anders", sagte Trainer Peter Bosz. Eine Woche vor dem direkten Duell mit dem deutschen Rekordmeister aus München steht die Werkself an der Tabellenspitze. "Es ist ein super Gefühl, auf Platz eins zu stehen. Und es ist eine große Motivation", sagte der seit Wochen überragende Leon Bailey.

ITALIEN

In Italien steht seit Wochen AC Mailand an die Spitze. Auf Platz zwei folgt Lokalrivale Inter Mailand - aber was ist mit Juventus Turin? Der Rekordmeister hält sich derzeit punktgleich mit Neapel nur auf Platz vier. Der neue Trainer Andrea Pirlo soll den zehnten Titel in Serie bringen, doch bisher blieb das Team unter seiner Führung hinter den Erwartungen zurück. Milan-Coach Stefano Pioli gibt sich derweil zuversichtlich und schwärmte zuletzt: "Diese Mannschaft hat ein echtes Herz und einen Charakter, der mich wirklich stolz macht."

SPANIEN

Viele Jahre machten der FC Barcelona und Real Madrid den Titel unter sich aus. Doch derzeit liegt Barcelona mit dem schwächelnden Superstar Lionel Messi nur auf Platz acht der Primera División, während Real sich durch den Derbysieg gegen den Lokalrivalen Atlético gerade erst auf Rang drei vorschob. Überraschender Erster ist Real Sociedad San Sebastian. Trainer Imanol Alguacil sagte: "Ich hoffe, dass sie weiterhin nicht über uns reden und dass wir an der Spitze bleiben." Der Verein hatte zum letzten vor 40 Jahren den Titel geholt - damals sogar zweimal hintereinander.

ENGLAND

Vor allem die Clubs in Manchester hinken der Spitzengruppe in der Premier League weiter hinterher. Die Citizens von Trainer Pep Guardiola konnten gerade mal fünf Liga-Siege verbuchen, die Red Devils von Man United - ebenfalls in elf Partien - auch nur sechs. Die Lokalrivalen enttäuschten nicht nur bei der Nullnummer am Wochenende. Vorn bleibt Tottenham Hotspur, weil Meister FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp die Chance verpasste, den Konkurrenten mit einem Sieg gegen Fulham von der Spitze der Premier League zu verdrängen. Am Mittwoch treffen die Rivalen im direkten Duell aufeinander.

FRANKREICH

Champions-League-Finalist Paris Saint-Germain kam in dieser Saison - auch wegen einiger Ausfälle - nur schwer in Gang und musste am 14. Spieltag der französischen Ligue 1 einen erneuten Rückschlag hinnehmen. "Ich habe eine sehr, sehr müde Mannschaft gesehen", sagte Trainer Thomas Tuchel. Lyon überholte damit PSG in der Tabelle, doch Erster ist derzeit ein Außenseiter: OSC Lille - zuletzt 2011 französischer Meister.

