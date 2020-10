vor 17 Min.

Bayer trotz weiter sieglos - Kalajdzic sichert VfB Remis

Der VfB Stuttgart hat den ersten Saisonsieg von Bayer 04 Leverkusen in der Fußball-Bundesliga verhindert.

Dank eines Kopfballtreffers von Sasa Kalajdzic (76. Minute) kam der Aufsteiger am Samstag noch zu einem 1:1 (0:1) gegen die in dieser Saison weiter sieglose Werkself.

Neuzugang Patrik Schick (7.) hatte die Gäste ebenfalls per Kopf in Führung gebracht. Danach ließ die Mannschaft von Trainer Peter Bosz vor 9500 Zuschauern einige gute Gelegenheiten zur Entscheidung aus.

Nach nun drei Unentschieden aus den ersten drei Partien verharrt Leverkusen in der Länderspielpause im unteren Mittelfeld der Tabelle. Die Schwaben dagegen dürfen sich angesichts von vier Punkten über einen ordentlichen Start freuen. Dabei hatte das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo erst zur zweiten Halbzeit Fahrt aufgenommen, am Anfang lief es dagegen überhaupt nicht wie gewünscht.

Nicht mal 20 Minuten Einsatzzeit reichten Schick, um sein erstes Liga-Tor für Bayer zu machen. Nach einer Flanke von Florian Wirtz stieg der Tscheche im Strafraum nach knapp sieben Minuten am höchsten und köpfte die Gäste in Führung. In der 19. Minute war der Arbeitstag des Neuzugangs dann beendet, weil er verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Neun Minuten danach musste Bayer-Coach Bosz erneut wechseln und Linksverteidiger Wendell bringen, weil sich auch Daley Sinkgraven noch vor der Pause eine Verletzung zugezogen hatte.

Anstatt nachzulegen, beschränkte Bayer sich in der Folge darauf, das Ergebnis zu verwalten. Das fiel nicht besonders schwer, weil dem VfB im eigenen Stadion kaum ein gelungener Spielzug gelang. Die Schwaben spielten nicht schlecht, ab der Mittellinie gingen ihnen aber die Ideen ab. Dennoch kamen sie noch vor der Pause fast zum Ausgleich. Nach einer Ecke von Kapitän Gonzalo Castro landete der Kopfball von Neuzugang Konstantinos Mavropanos an der Latte.

Der Grieche zeigte bei seinem Pflichtspieldebüt für den VfB eine solide Leistung. Anders als zuletzt startete der VfB mit einer Viererkette und Mavropanos als Rechtsverteidiger, wodurch Bayers Tempodribbler zum einen kaum Lücken fanden, zum anderen litt das Offensivspiel des VfB. Erst als Matarazzo nach der Halbzeit auf Dreierkette umstellte, entwickelte sich eine unterhaltsame Partie.

Die Stuttgarter agierten nun zielstrebiger und liefen mit ihren Fans im Rücken immer wieder an. Gefährlich wurden aber zunächst nur die Bayer-Angreifer, denen sich nun Lücken boten. Moussa Diaby (48./71.), Lucas Alario (61.) per Kopf und Karim Bellarabi (64.) scheiterten aber jeweils an VfB-Torhüter Gregor Kobel. Stattdessen schlug Kalajdzic zu. Einen Freistoß des eingewechselten Philipp Klement köpfte der Österreicher zum Endstand ins Netz.

© dpa-infocom, dpa:201003-99-812498/2 (dpa)

Kader des VfB Stuttgart

Die Aufstellungen im Überblick

Kader Bayer 04 Leverkusen

Tabelle Fußball-Bundesliga

Themen folgen