Bayern-Frauen planen Turnier-Teilnahme in den USA

Die Fußballerinnen des FC Bayern planen für den Sommer eine Teilnahme an einem Turnier in den USA.

Wie der Verein mitteilte, sollen die Münchnerinnen neben Gastgeber Racing Louisville, den Chicago Red Stars sowie Paris Saint-Germain dort antreten. Voraussetzung für den Trip vom 15. bis 22. August nach Kentucky sei, dass die Corona-Pandemie eine gefahrlose Reise zulasse.

Das Turnier soll unter Einhaltung eines Hygienekonzepts stattfinden, die erlaubte Zuschauerkapazität wird von den staatlichen Vorgaben im August abhängig sein. "Frauenfußball ist in den USA sehr populär und wird dort sehr professionell vermarktet. Wir freuen uns, den FC Bayern in diesem Markt präsentieren zu können, sollte im Sommer pandemiebedingt nichts mehr dagegensprechen", sagt Bianca Rech, die sportliche Leiterin beim FC Bayern. In der Vergangenheit hatten die Männer wiederholt eine US-Tour gemacht.

© dpa-infocom, dpa:210414-99-204329/2 (dpa)

Spielplan der Bayern Frauen

Kader Bayern-Frauen

Erfolge der Bayern-Frauen