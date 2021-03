10:05 Uhr

Bayern-Fußballerinnen vor Königsklassen-Viertelfinaleinzug

Bayerns Fußballerinnen haben einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale in der Champions League gemacht.

Die Fußballerinnen des FC Bayern können für das Viertelfinale der Champions League planen.

Die Münchnerinnen gewannen das Hinspiel bei Kasygurt Schymkent in Kasachstan mit 6:1 (2:0) und feierten ihren 19. Pflichtspielsieg nacheinander. Das Achtelfinal-Rückspiel am Mittwoch (18.15 Uhr) im Stadion am FC Bayern Campus ist nur noch Formsache. Am 12. März werden dann die Viertel- und Halbfinals ausgelost.

Lineth Beerensteyn brachte die Münchnerinnen in der zehnten Minute in Schymkent in Führung, Lea Schüller (27.) erhöhte noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel trafen Linda Dallmann (47./90./Handelfmeter), Hanna Glas (62.) und Bayern-Debütantin Karolina Lea Vilhjalmsdottir (67.) für die Mannschaft von Trainer Jens Scheuer. Rachael Kundananji (81.) gelang für die Kasachinnen nur der Ehrentreffer.

© dpa-infocom, dpa:210304-99-683052/2 (dpa)

Spielplan der Bayern Frauen

Kader Bayern-Frauen

Erfolge der Bayern-Frauen

Infos zum Bayern-Spiel

Themen folgen