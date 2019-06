Bayern-Vorstandschef Rummenigge: Noch kein Gebot für Sané

Ex-Europameisterin Nadine Keßler zählt die deutschen Fußballerinnen zum Favoritenkreis auf den WM-Titel. Drei Attribute macht die 31-Jährige als wichtige Erfolgsfaktoren aus. Doch in anderen Bereichen sieht die UEFA-Funktionärin in Deutschland Aufholbedarf.

Fußball-Weltmeisterschaft

Duo Däbritz und Leupolz will bei WM Verantwortung tragen

Mit etwas Verspätung wegen eines Gewitters in Frankfurt haben die DFB-Frauen ihr erstes WM-Quartier in Bruz bei Rennes bezogen. In dem Vier-Sterne-Golf-Hotel fühlen sie sich auf Anhieb wohl. Am Dienstag bittet Bundestrainerin Voss-Tecklenburg gleich zweimal zum Training.