vor 20 Min.

Bericht: Manchester United will de Gea langfristig binden

Manchester United will laut Medienberichten den Vertrag mit dem Torhüter David de Gea langfristig verlängern.

Manchester United will laut britischen Medienberichten den Vertrag mit dem spanischen Fußball-Nationaltorwart David de Gea langfristig verlängern.

Der 28-Jährige soll bis 2025 an den englischen Rekordmeister gebunden werden. Laut "The Telegraph" würde er in den nächsten sechs Jahren schätzungsweise umgerechnet 130 Millionen Euro (117 Millionen Pfund) erhalten.

Aktuell absolviert der Premier-League-Club im Rahmen der Saisonvorbereitung eine Tour durch Australien, Singapur und China. Geplant ist, dass de Gea den neuen Kontrakt bei seiner Rückkehr nach Manchester unterschreibt. Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte um einen Vereinswechsel des Schlussmanns.

De Gea kam im Sommer 2011 von Atletico Madrid nach Manchester. Die vergangene Saison verlief jedoch enttäuschend für ihn und sein Team: Mit 32 Punkten Rückstand zum Meister und Lokalrivalen Manchester City wurde das Team nur Sechster und verpasste die Qualifikation zur Champions League. (dpa)

Artikel The Telegraph

Zahlen und Daten zu de Gea bei manutd.com

Themen Folgen