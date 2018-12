vor 38 Min.

Borussia Dortmund - Tottenham: Termine und welcher Sender zeigt was? Fußball

Borussia Dortmund und Tottenham Hotspur treffen im Achtelfinale der Champions League aufeinander. Wo finden die Spiele statt, wann ist Anstoß und wie sehen Statistik und Bilanz der Begegnungen aus? Welcher Sender (Sky oder DAZN) überträgt live in TV & Live-Stream.

Im Hinspiel des Champions League Achtelfinals reist der BVB zu den Spurs. Das Rückspiel steigt in Dortmund. Das Hinspiel von Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund steigt am Mittwoch, 13. Februar 2019, das Rückspiel am Dienstag, 5. März 2019. Die CL-Partien werden live in TV und Live-Stream zu sehen sein. Wir klären auf, wo das Achtelfinale live zu sehen ist, ob kostenlos in Free-TV oder Pay-TV bzw. auf Sky oder DAZN. Zudem machen wir einen Ausblick, wann Anstoß ist und wie die Statistik und Bilanz der bisherigen Begegnungen aussieht. Außerdem alle Termine zum Hinspiel und Rückspiel.

Der BVB will im Achtelfinale der Champions League nicht nur weiter kommen und ins Viertelfinale stürmen, sondern sich auch revanchieren gegen aus Aus in der vergangenen CL-Saison gegen die Spurs. Denn letztes Jahr verlor Borussia Dortmund beide Spiele in der Gruppenphase der Champions League gegen Tottenham und musste deshalb den Wettbewerb frühzeitig verlassen. 2016 aber hatte sich der BVB durchgesetzt in den direkten Duellen im Achtelfinale. Für Dortmund dürfte es insbeondere darauf ankommen, den Stürmer-Star Englands, Harry Kane in den Griff zu bekommen.

Borussia Dortmund gegen Tottenham Hotspurs - Champions League Achtelfinale, die Termine

Hinspiel: Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund, 13. Februar 2019, 21 Uhr



Rückspiel: BVB - Spurs, 5. März 2019, 21 Uhr



Da der BVB seine Gruppe als Erster abgeschlossen hat, darf die Borussia das Rückspiel daheim spielen. Dies gilt vielen als psychologischer Vorteil.

Dortmund - Tottenham live in TV, Fernsehen und Live-Stream - Sky oder DAZN?

Sky und SkyGo zeigen 4 der 6 Achtelfinale-Partien in der Champions League mit deutschen Clubs live in TV und Live-Stream. Beim kostenpflichtigen Online-Streaming-Dienst DAZN sind die Hinspiele von Borussia Dortmund - Tottenham Hotspur und von FC Schalke 04 - Manchester City zu verfolgen. Sky/SkyGoüberträgt alleine live in TV und Live-Stream das Hinspiel des FC Bayern gegen Liverpool mit Coach Jürgen Klopp sowie alle Achtelfinal-Rückspiele mit deutschen Clubs. Dies bedeutet für BVB-Fans, dass sie das Hinspiel live im Stream auf DAZN sehen und das Rückspiel live in TV, Fernsehen und Live-Stream auf Sky und SkyGo.

BVB - Spurs - die Bilanz und Statistik der bisherigen Begegnungen und Spiele

Die Bilanz und Statistik der bisherigen Begegungen und Spiele zwischen Borussia Dortmund und Tottenham Hotspurs ist absolut ausgeglichen. Beide Mannschaften konnten je zwei der vier Begegnungen gewinnen - davon je eines zuhause und eines auswärts.

