19:44 Uhr

Bundesliga am Abend: Spiele live in TV und Live-Stream Fußball

Englische Wochen: Heute am Abend geht die Bundesliga weiter. Welche Spiele der Fußball-Bundesliga Sie heute live in TV und Live-Stream sehen können, erfahren Sie hier.

Hertha BSC Berlin - FC Augsburg, VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart und Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund: Das sind die Fußball Bundesliga Spiele heute am Dienstag (18.12.2018) in der Fußball-Bundesliga. Wir sagen Ihnen, wann es los geht und welcher Sender überträgt - Pay TV oder Free TV, kostenlos oder bezahlt, Sky und SkyGo oder DAZN.

Alle genannten Partien starten um 20.30 Uhr. Schon um 18.30 Uhr beginnt heute Abend das Fußball Bundesliga Spiel Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Nürnberg.

Fußball Bundesliga heute Abend - die Termine in der Übersicht am 16. Spieltag

Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg, 18.30 Uhr



Hertha BSC Berlin - FC Augsburg, 20.30 Uhr



VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart, 20.30 Uhr



Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund, 20.30 Uhr



Bundesliga heute: Fußball am Abend live in TV und Live-Stream gucken

Alle Fußball Bundesliga Spiele heute Abend am Dienstag werden live in TV, Fernsehen und im Live-Stream auf Sky und SkyGo gezeigt. DAZN zeigt keines der Bundesliga Spiele live im Stream.

Der heutige Spieltag - das sind die Infos zum 16. Spieltag

Neben dem Vorletzten aus Nürnberg , dem Drittletzten aus Düsseldorf und den auf Platz 15 liegenden Stuttgartern spielt auch der FC Augsburg am ersten Tag der Englischen Woche.



Für den Stuttgarter Christian Gentner steht ein ganz besonderes Spiel auf dem Programm. Kurz nach dem Tod seines Vaters steht der Stuttgarter Kapitän schon wieder im Aufgebot des VfB Stuttgart für das Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg.



Borussia Mönchengladbach kann heute den Abstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund im ersten Spiel des 16. Spieltages der Fußball-Bundesliga verkürzen. In der ersten Partie des zweigeteilten Spieltages empfangen die Borussen den 1. FC Nürnberg. Zwei Stunden später spielt der BVB.



Bis auf Tabellen-Schlusslicht Hannover 96 müssen die fünf schlechtesten Teams der 1. Bundesliga am Dienstag antreten.



Die Fußball Bundesliga Spiele morgen am Mittwoch, Termine, Spielplan, Anstoß-Zeiten

Am Mittwoch spielen noch in der Fußball-Bundesliga am Abend:

FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen, 18.30 Uhr



FC Bayern - Leipzig, 20.30 Uhr



Werder Bremen - Hoffenheim, 20.30 Uhr



Freiburg - Hannover, 20.30 Uhr



Mainz 05 - Eintracht Frankfurt, 20.30 Uhr



