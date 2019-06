vor 34 Min.

Bundestrainerin plant für WM-Viertelfinale mit Marozsan

Martina Voss-Tecklenburg rechnet im WM-Viertelfinale der deutschen Fußball-Frauen wieder mit einem Einsatz von Spielmacherin Dzsenifer Marozsan.

"Wir haben das heute auch für sie gemacht, dass sie bei diesem Turnier auf den Platz zurückkehren kann", sagte die Bundestrainerin nach dem 3:0 im Achtelfinale in Grenoble gegen Nigeria dem ZDF. Marozsan hatte sich im ersten WM-Spiel gegen China (1:0) den Zeh gebrochen.

Gegen Nigeria saß sie wieder auf der Bank, wurde aber nicht eingewechselt. Laut Voss-Tecklenburg wäre dies bei einem knapperen Spielverlauf eine Option gewesen. Die DFB-Auswahl trifft in der nächsten Runde am kommenden Samstag in Rennes auf Schweden oder Kanada. (dpa)

Themen Folgen