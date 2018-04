vor 20 Min.

Chemnitzer FC meldet Insolvenz an Fußball

Der Chemnitzer FC ist bereits der zweite Fußball-Drittligist der Insolvenz angemeldet hat. Auch dem FC Rot-Weiß Erfurt war in dieser Saison das Geld ausgegangen.

Nach dem FC Rot-Weiß Erfurt hat auch Fußball-Drittligist Chemnitzer FC einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das berichten am Dienstag übereinstimmend die Online-Portale von Tag 24 und Freie Presse. Der sächsische Club informierte darüber am Dienstagmittag die Mitglieder in einer E-Mail. Am Nachmittag will sich der Club öffentlich äußern.

Der Chemnitzer FC habe Verbindlichkeiten aufgebaut, die vom Vereinsvermögen nicht gedeckt sind. Das führte nach intensiven Verhandlungen, Prüfungen und Beratungen von Vorstand und Aufsichtsrat jeweils zu einstimmigen Beschlüssen, die Insolvenz anzumelden, heißt es in der Mail. Wird dem Antrag entsprochen, werden vom Deutschen Fußball-Bund dem gegenwärtig Drittletzten der Tabelle nach entsprechender Rechtsordnung neun Punkte abgezogen. Damit steht nach Erfurt auch Chemnitz fünf Spieltage vor Saisonende als einer der drei Absteiger fest.

Themen Folgen