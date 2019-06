vor 2 Min.

Chinas Trainer will Lücke zu den WM-Topteams schließen

Chinas Frauen gehen mit viel Respekt in das WM-Auftaktspiel am 8.

Juni (15.00 Uhr/ARD und DAZN) in Rennes gegen die deutsche Fußball-Nationalmannschaft.

"Immer wenn wir gegen starke Mannschaften spielen, ist es ein Lernprozess. Das ist auch gegen Deutschland so", sagte der chinesische Cheftrainer Xiuquan Jia in Rennes. Der 55-Jährige hofft, dass sein Team in den nächsten Jahren die enstandende Lücke zu den Top-Nationen mehr und mehr schließen kann. Man habe sich zuletzt physisch und taktisch gesteigert: "Alle Spielerinnen sind besser geworden."

China gehörte einst neben den USA, Deutschland, Norwegen, Schweden und Brasilien zu den besten Frauenfußball-Nationen. Doch seit der WM 1999 in den USA, als sie den US-Girls erst im Elfmeterschießen des Finals unterlagen, kamen die Spielerinnen aus dem Reich der Mitte bei Weltmeisterschaften nicht mehr über das Viertelfinale hinaus.

Spielführerin Haiyan Wu und ihre Mitspielerinnen blicken dem Duell mit der DFB-Elf mit großer Vorfreude entgegen. "Das wird sehr aufregend. Wir wissen, wie stark die deutsche Mannschaft ist. Aber wir werden alle unser Bestes geben", sagte die 26 Jahre alte Abwehrspielerin. (dpa)

