vor 49 Min.

Coman über Sané: Anpassung nicht in "ein paar Tagen"

Für Champions-League-Siegtorschütze Kingsley Coman sind die Anpassungsschwierigkeiten von Neuzugang Leroy Sané beim FC Bayern München nicht ungewöhnlich.

"Leroy ist sehr gut, wir spielen anders als City, er wird unsere DNA erst komplett verinnerlichen. Das ist keine Sache von ein paar Tagen", sagte der 24 Jahre alte Franzose der "Sport Bild". "Wir sind vier für zwei Positionen, wir sind Teamkameraden, aber natürlich wollen wir auch alle so viel spielen wie möglich. Momentan bin ich gut drauf, aber vielleicht hat sich das in zwei Monaten gedreht. Vielleicht spielt dann Leroy, Serge (Gnabry) oder Douglas (Costa). Wichtig ist, dass immer mindestens zwei von uns in Topform sind."

Der zuletzt verletzte Coman kehrte am 4. Januar ins Mannschaftstraining zurück und könnte für das Auswärtsspiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag wieder eine Alternative sein.

Mehr als vier Monate nach dem Triple-Gewinn der Münchner im Sommer, als Coman beim 1:0 im Endspiel gegen Paris Saint-Germain das entscheidende Tor erzielte, hält der Franzose eine große Zeit für die aktuelle Bayern-Mannschaft für möglich. "Wir sind jung oder im besten Alter, haben also noch Zeit! Wir können und wollen den Titel verteidigen. Zwischen 2016 und 2018 war Real Madrid dreimal Sieger der Champions League. Ich bin mir sicher: Mit dieser Mannschaft können wir eine Ära prägen", sagte er.

Coman selbst peilt nicht nur Titel mit dem Club, sondern auch mit der Nationalmannschaft an. Das Tor gegen Paris solle ihm auch für die Équipe Tricolore helfen. Gerne würde er mit Frankreich die EM gewinnen, sagte Coman, der dann in der Gruppenphase auch auf Deutschland treffen würde. Weitere Gegner sind Portugal und Ungarn. Die WM 2018, als Frankreich den Titel gewann, hatte der Flügelspieler verletzt verpasst.

© dpa-infocom, dpa:210105-99-903088/2 (dpa)

Tabelle Bundesliga

Spielplan FC Bayern

Kader FC Bayern

Titelgewinne FC Bayern

Champions-League-Kalender 2020/21

Champions-League-Achtelfinale

Statistik-Handbuch zur Champions League

Bundesliga-Spielplan

Bundesliga-Torschützenliste

Aktuelle Sperren in der Bundesliga

Bundesliga-Rekordspieler

Bundesliga-Rekordtorjäger

Bundesliga-Statistik Mainz

Kader Mainz

Bundesliga-Torschützenkönig

Flick-Pk nach Sieg gegen Mainz

Themen folgen