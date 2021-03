vor 3 Min.

DFB-Elf bestreitet letzten Test vor EM gegen Lettland

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet ihr letztes Testspiel vor der EM 2021 gegen Außenseiter Lettland.

Nach dem Abschluss des Trainingslagers in Seefeld ist die Partie gegen die nicht für das Turnier qualifizierten Letten für den 7. Juni in Düsseldorf angesetzt, wie das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB) mitteilte. Weitere Details zur Partie des Teams von Bundestrainer Joachim Löw, der nach der EM sein Amt abgibt, gab es zunächst nicht. Während der Vorbereitung in Tirol soll es zudem ein weiteres Länderspiel geben.

DFB-Direktor Oliver Bierhoff hofft darauf, kurz vor dem Turnierstart auch Fans in Düsseldorf begrüßen zu dürfen. "Das wäre für uns alle sicher ein weiterer Motivationsschub, bevor wir in die EM starten", sagte Bierhoff. Der Start des Trainingslagers ist "voraussichtlich" für den 25. Mai geplant. Das EM-Quartier in Herzogenaurach will die DFB-Elf am 10. Juni beziehen. Am 15. Juni (21.00 Uhr) trifft Löws Team dann zum EM-Start in München auf Weltmeister Frankreich.

