DFB-Frauen mit Verletzungssorgen gegen die Niederlande

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft plagen vor dem Länderspiel gegen die Niederlande am 24.

Februar (18.30 Uhr/Eurosport) in Venlo einige Verletzungssorgen.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nannte in einer Online-Pressekonferenz zwar keine Namen, kündigte aber an, dass die eine oder andere Spielerin angeschlagen aus der Partie gegen Belgien (2:0) am Sonntag herausgegangen sei und möglicherweise nicht auflaufen könne. "Wir werden kein Risiko eingehen. Es ist ein Testspiel, kein WM-Halbfinale. Das sind wir den Spielerinnen, aber auch ihren Vereinen schuldig", sagte Voss-Tecklenburg.

