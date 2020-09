05:34 Uhr

DFL Supercup 2020: FC Bayern vs. BVB live im Free-TV und Gratis-Stream morgen am 30.9.20

In der Allianz Arena findet der DFL Supercup 2020 statt - FCB gegen BVB. Ob mit oder ohne Zuschauer, an welchem Termin, zu welcher Uhrzeit und ob die Partie live im Free-TV oder Stream übertragen wird, das erfahren Sie hier.

Bayern vs. BVB: Das DFL Supercup Spiel 2020 als Saison-Auftakt genießt erstmals Heimrecht und wird in der Münchner Allianz Arena ausgetragen. Weitere wissenswerte Infos zum DFL Supercup und wann Sie die Partie live im TV und Stream verfolgen können, das erfahren Sie hier.

Der FC Bayern München initiiert den Saison-Auftakt im DFL Supercup 2020 gegen Borussia Dortmund. Der Double-Sieger tritt als Gastgeber in der Allianz Arena auf und tritt, wie im letzten Jahr, gegen Vize-Meister Dortmund an. Wann, zu welchem Termin und an welchem Datum Sie die Partie live im Free-TV oder Stream sehen können, das erfahren Sie hier.

Seit der Supercup-Wiedereinführung 2010 tritt der Bundesliga-Zweite gegen den Deutschen Meister und Pokalsieger an und ringt um die Supercup-Trophäe. Im traditionellen DFL Supercup Duell 2020 kämpfen der FC Bayern und Borussia Dortmund um den Sieg. Erstmals seit 2012 bestreiten die Münchner, die seit acht Jahren an dem Vor-Saison-Duell teilnehmen, diese Partie zu Hause. Wir sagen Ihnen, wann die Partie zwischen den Bayern und Borussen live im Free-TV und Gratis-Stream zu sehen ist. Außerdem erhalten Sie weitere Infos zu TV-Termin und Datum.

DFL Supercup 2020: Termin & Uhrzeit

Wann: 30. September 2020, 20.30 Uhr

30. September 2020, 20.30 Uhr Wer: FC Bayern München – Borussia Dortmund

– Wo: Allianz Arena , München

Live im Free-TV oder Stream? Übertragung des DFL Supercup 2020

Fans, die den Saison-Auftakt zwischen den Bayern und Borussia live im Fernsehen verfolgen wollen, haben Glück: Die Partie des FC Bayern München gegen Borussia Dortmund wird live im Free-TV übertragen. Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF sendet die Partie im Free-TV. Der kostenpflichtige Streaming-Anbieter DAZN hat sich zudem die Rechte gesichert und bietet einen kostenpflichtigen Live-Stream des Spiels an. Als Stream im Internet ist das DFL Supercup Spiel außerdem kostenlos in der ZDF mediathek und auf ZDF Zattoo zu sehen, zudem im waipu.tv (ZDF) oder bei Zattoo (ZDF). Wer unterwegs ist, kann über die App von DAZN oder über Android, IOS, Windows 10 Mobile oder Amazon Kindle das Spiel entspannt verfolgen, auch BVB-Netradio oder der FC Bayern.tv plus Webradio liefern alle relevanten Spiel-Informationen.

FC Bayern München vs. Borussia Dortmund: DFL Supercup

Der DFL-Supercup wird traditionell zwischen dem Meister und DFB-Pokalsieger ausgetragen. Da der FC Bayern als Double-Sieger hervorging, tritt er gegen den Vize-Meister Borussia Dortmund an. In der Regel besitzt der Cupsieger Heimrecht bzw. der Vize-Meister, im Falle des Doubles. Die DFL hat als Austragungsort im Jahr 2020 allerdings ohne Angabe von Gründen München festgelegt.

DFL Supercup 2020/21: Historie des Supercups

Nach einer 14-jährigen Pause wurde der Supercup 2010 wieder eingeführt und wird von der DFL, Deutsche Fußball Liga GmbH, organisiert. Zwischen 1986 und 1996 wurde der Wettbewerb unter der Bezeichnung DFB-Supercup ausgerichtet, abschließend den Wettbewerb um den Ligapokal. Rekordsieger im DFL Supercup ist der FC Bayern München mit sieben Erfolgen, als Rekordtrainer im Supercup gilt der Rekordtrainer der Bundesliga, Otto Rehhagel. Er war fünf Mal als Coach im DFL Supercup und erreichte fünf Mal das Finale – SV Werder Bremen (4), 1. FC Kaiserslautern (1). Robert Lewandowski und Thomas Müller haben bis dato neun Super-Cup-Einsätze absolviert, Müller alle neun für den FC Bayern München, Lewandowski sechs für die Münchner und drei für Borussia Dortmund.

Die Gewinner des DFL-Supercups: Erfolge, Gewinner, Resultate

FC Bayern München : 1987, 1990, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018

1987, 1990, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018 Borussia Dortmund : 1989, 1995, 1996, 2013, 2014, 2019

1989, 1995, 1996, 2013, 2014, 2019 SV Werder Bremen : 1988, 1993, 1994

1988, 1993, 1994 1. FC Kaiserslautern : 1991

1991 VfB Stuttgart : 1992

1992 FC Schalke 04 : 2011

2011 VfL Wolfsburg : 2015

