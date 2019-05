vor 19 Min.

Der DFB-Kader für die Frauen-WM in Frankreich

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat am Dienstag in Frankfurt ihren Kader für die Fußball- Weltmeisterschaft in Frankreich bekanntgegeben.

23 Spielerinnen umfasst das deutsche Aufgebot, darunter sind drei Torhüterinnen. Angeführt wird der Kader von Spielführerin Alexandra Popp vom Double-Gewinner VfL Wolfsburg. Die WM mit 24 Mannschaften wird vom 7. Juni bis 7. Juli in neun französischen Städten ausgetragen. Titelverteidiger sind die USA.

Der deutsche WM-Kader:

Tor: Laura Benkarth (Bayern München/26 Jahre/8 Länderspiele), Merle Frohms (SC Freiburg/24/4), Almuth Schult (VfL Wolfsburg/28/58)

Abwehr: Sara Doorsoun (VfL Wolfsburg/27/24), Johanna Elsig (Turbine Potsdam/26/12), Lena Goeßling (VfL Wolfsburg/33/104), Giulia Gwinn (SC Freiburg/19/7), Marina Hegering (SGS Essen/29/2), Kathrin Hendrich (Bayern München/27/29), Leonie Maier (Bayern München/26/69), Carolin Simon (Olympique Lyon/26/15)

Mittelfeld/Angriff: Klara Bühl (SC Freiburg/18/1), Sara Däbritz (Bayern München/24/59), Linda Dallmann (SGS Essen/24/20), Svenja Huth (Turbine Potsdam/28/43), Turid Knaak (SGS Essen/28/7), Melanie Leupolz (Bayern München/25/57), Lina Magull (Bayern München/24/30), Dzsenifer Marozsán (Olympique Lyon/27/89), Lena Oberdorf (SGS Essen/17/2), Alexandra Popp (VfL Wolfsburg/28/95), Lea Schüller (SGS Essen/21/12), Verena Schweers (Bayern München/29/44)

Auf Abruf: Lisa Schmitz (Tor/Turbine Potsdam/27/2), Pauline Bremer (Manchester City/23/17), Kristin Demann (Bayern München/26/20), Lena Lattwein (TSG Hoffenheim/19/4), Felicitas Rauch (Turbine Potsdam/23/8) (dpa)

