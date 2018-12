14:22 Uhr

Dortmund - Gladbach live im Free-TV und im Live-Stream Fußball

Borussia Dortmund vs. Mönchengladbach am Freitag-Abend in der Fußball-Bundesliga wird live im TV, Fernsehn und Live-Stream zu sehen sein - und das kostenlos, umsonst, gratis und ohne Anmeldung, da ein öffentlich-rechtlicher sender überträgt.

Der BVB trifft am letzten Fußball-Bundesliga-Spieltag auf Gladbach. Fans dürfen sich besonders freuen, denn die Partie Borussia Dortmund - Mönchengladbach wird live in der Übertragung in TV, Fernsehen und im Live-Stream zu sehen sein - und war kostenlos, umsonst, gratis und ohne Anmeldung.

Borussia Dortmund vs. Mönchengladbach am Freitag-Abend in der Fußball-Bundesliga wird live im TV, Fernsehn und Live-Stream zu sehen sein - und das kostenlos, umsonst, gratis und ohne Anmeldung, da ein öffentlich-rechtlicher Sender überträgt.

Nach der Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf will der BVB vor Weihnachten wieder in die Spur kommen und den Abstand zum aufholenden FC Bayern zumindest gleich halten. Doch auch für Borussia Mönchengladbach geht es gegen Dortmund um viel. Immerhin könnte der Tabellenzweite der Bundesliga mit einem Sieg gegen den BVB auf nur drei Punkte an den Tabellenführer heranrücken. Egal wie die Partie ausgeht, lachender Dritter könnte der Rekordmeister aus München sein, der auf Platz drei der Bundesliga-Tabelle lauert.

Dortmund muss sich wieder anstrengen nach der überraschenden 1:2 Niederlage bei Fortuna Düsseldorf. Gerade beim Bundesliga-Neuling setzte es für den BVB die 1. Saisonniederlage. Und die Bundesliga-Verfolger nutzten dies eiskalt aus. Gladbach gewann trotz einer großen Verletztenliste 2:0 gegen den 1. FC Nürnberg. Und der deutsche Rekordmeister besiegte Fußball-Bundesliga-Spiel RB Leipzig mit 1:0, durch einen Treffer von Alt-Star Frank Ribéry.

BVB - Mönchengladbach live & free im TV und Live-Stream online gucken

Die Partie Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach wird am Freitag (21.12.2018) live im TV, Fernsehen und im Live-Stream zu sehen sein - und das frei empfangbar im ZDF. Es ist eines der wenigen Spiele der Fußball Bundesliga, die diese Saison (2018/19) free und kostenlos in TV und Stream zu sehen sind.

Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr.

Borussia Dortmund - Gladbach: normalerweise nur auf Sky und Sky Go live zu sehen

Die Fans von Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach kommen in den seltenen Genuss eines Live-Spiels der Fußball-Bundesliga im Free-TV. Normalerweise zeigt Sky und SkyGo die Spiele live in TV und Live-Stream.

Nach dem 17. Spieltag geht die Bundesliga in die Winterpause. Danach geht es erst wieder weiter am 18.1.2019 mit dem Freitagsspiel TSG 1899 Hoffenheim gegen den FC Bayern München.

Die weiteren Fußball-Bundesliga Spiele am 16. Spieltag

Leverkusen - Hertha BSC Berlin



RB Leipzig - Werder Bremen



Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf



Nürnberg - Freiburg



VfB Stuttgart - Schalke 04



Eintracht Frankfurt - FC Bayern



FC Augsburg - Wolfsburg



Hoffenheim - Mainz



Themen Folgen