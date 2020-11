vor 17 Min.

Dragovic rettet Leverkusen den Sieg in Bielefeld

Das wäre beinahe schiefgegangen. Ein kurioses Eigentor hätte Bayer Leverkusen beinahe den Sieg gekostet. Doch dann traf Dragovic erstmals nach fast zwei Jahren.

Lukas Hradecky stand noch lange nach dem Spiel am Mittelkreis und konnte es kaum fassen. Beinahe hätte seine Slapstick-Nummer Bayer Leverkusen den Sieg gekostet.

"Ich war selbst überrascht, das war ein blöder Fehler. Da werde ich mir jetzt in den nächsten Tagen wohl einiges anhören müssen", sagte der Keeper. Er konnte sich bei Aleksandar Dragovic bedanken, der in der Schlussphase mit seinem ersten Bundesligatreffer seit fast zwei Jahren den 2:1-Sieg bei Arminia Bielefeld doch noch perfekt gemacht hatte.

Leon Bailey hatte die Leverkusener in der 27. Minute in Führung gebracht, ehe Hradecky in der 47. das Missgeschick zum zwischenzeitlichen 1:1 unterlief. Dank Dragovic setzt sich Bayer nach fünf Siegen in Serie in der Spitzengruppe fest. Das ist für Bayer die beste Siegesserie seit fast fünf Jahren. Damals gelangen dem Team unter Trainer Roger Schmidt sieben Siege nacheinander.

Die Bielefelder stecken dagegen nach der fünften Niederlage nacheinander mitten im Abstiegskampf. "Der Mannschaft fehlt im Moment das Selbstvertrauen. In der Offensive müssen wir uns was einfallen lassen", sagte Arminias Trainer Uwe Neuhaus. Die Gastgeber hatten sich nach ihrer Negativserie viel vorgenommen. Neuhaus setzte in Reinhold Yabo und Nils Seufert auf zwei Startelf-Debütanten. Die einsatzfreudige und hoch motivierte Mannschaft kam allerdings schnell an ihre Grenzen.

Leverkusens Coach Peter Bosz, der am Samstag 57 Jahre alt wurde, musste nach dem spektakulären 4:3-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach in der Innenverteidigung den positiv auf das Coronavirus getesteten Edmond Tapsoba durch Jonathan Tah ersetzen und gab auf der Linksverteidigerposition wieder Daley Sinkgraven den Vorzug.

Abgesehen von vier verletzten südamerikanischen Spielern bot Bosz die bestmögliche Mannschaft auf, in der auch Torjäger Lucas Alario nach seinen drei Doppelpacks seinen Platz hatte. Der genesene Patrik Schick saß zunächst auf der Bank und kam erst in der Schlussphase für den Argentinier ins Spiel.

So nutzten die Gäste die erste Chance durch einen Linksschuss von Moussa Diaby noch nicht, kamen aber zehn Minuten später durch Baileys Schuss nach Doppelpass mit Florian Wirtz zum verdienten Führungstreffer und hatten die Partie mit 70 Prozent Ballbesitz unter Kontrolle. Dann aber traf Hradecky eine Rückgabe von Sinkgraven nicht richtig - der Ball rollte in aller Ruhe zum 1:1 über die Linie. Bis dahin hatten die Gastgeber nicht einen Torschuss abgegeben. Die Gäste setzten in der Schlussphase noch einmal alles auf Angriff und so gelang Dragovic im Nachschuss der vielumjubelte Siegtreffer für Leverkusen. "Das war absolut das beste Geburtstagsgeschenk", sagte Bosz.

